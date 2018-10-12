《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國海關公布，２０１８年前三季度中國
貨物貿易進出口總值２２﹒２８萬億元（人民幣．下同），比去年同期增長９﹒９％，其中出口
１１﹒８６萬億元，增長６﹒５％，進口１０﹒４２萬億元，增長１４﹒１％，貿易順差
１﹒４４萬億元，收窄２８﹒３％。
12/10/2018 10:02
【聚焦數據】內地首三季出口以人幣計增６﹒５％，進口增１４％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國海關公布，２０１８年前三季度中國
貨物貿易進出口總值２２﹒２８萬億元（人民幣．下同），比去年同期增長９﹒９％，其中出口
１１﹒８６萬億元，增長６﹒５％，進口１０﹒４２萬億元，增長１４﹒１％，貿易順差
１﹒４４萬億元，收窄２８﹒３％。
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