【貿易開戰】中國海關：首三季對美國進出口總值增長６﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國海關公布，前三季度對美國進出口總

值增長６﹒５％。

２０１８年前三季度中國進出口值逐季提升，第三季度同比增速明顯走高，分別為

６﹒７６萬億元（人民幣﹒下同），７﹒３５萬億元和８﹒１７萬元分別增長９﹒４％，

６﹒４％和１３﹒８％。

２０１８年前三季度中國一般貿易進出口１３﹒０２萬億元，增長１３﹒５％，佔中國進出

口總額的５８﹒４％，比去年同期提升了１﹒９個百分點，貿易結構有所優化。

