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12/10/2018 10:14

【貿易開戰】中國海關：中美貿易摩擦對中國外貿造成一定衝擊

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國海關表示，整體來看，今年以來中國
外貿運行態勢總體平穩，穩中有進，外貿高質量，發展有序推進，雖然國際經濟貿易領域仍然存
在一些不確定不穩定因素，特別是中美貿易摩擦對中外貿發展造成了一定的困擾和衝擊，但產生
的直接影響和間接影響整體可控。

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