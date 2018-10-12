【貿易開戰】中國海關：中美貿易摩擦對中國外貿造成一定衝擊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國海關表示，整體來看，今年以來中國

外貿運行態勢總體平穩，穩中有進，外貿高質量，發展有序推進，雖然國際經濟貿易領域仍然存

在一些不確定不穩定因素，特別是中美貿易摩擦對中外貿發展造成了一定的困擾和衝擊，但產生

的直接影響和間接影響整體可控。

