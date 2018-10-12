【貿易開戰】９月中國從美國進口僅增１﹒６％，出口增１６﹒６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長李

魁文在國新辦發布會表示，９月中國從美國進口增長１﹒６％，對美國出口增長１６﹒６％。美

國仍是中國中國第二大貿易夥伴。

