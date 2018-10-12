【朝鮮局勢】海關：首三季中國對朝鮮出口降４１％進口大降９０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長李

魁文在國新辦發布會表示，據海關統計，今年前三季度，中國對朝鮮進出口１１１﹒１億元（人

民幣．下同），下降５９﹒２％。其中，出口１０１﹒１億元，下降４０﹒８％；進口１０億元

，下降９０﹒１％。

