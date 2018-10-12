《午市前瞻》港股只是技術性反彈，短期內最多只升至２６０００點

《經濟通通訊社１２日專訊》市場恐慌情緒持續，美股再挫，道指急瀉５４５點或

２﹒１３％，收報２５０５２點。標指急跌２﹒０６％，報２７２８點。納指跌９２點或

１﹒２５％，報７３２９點。投資者擔憂美國持續加息，及觀望公司業績期，為貿易戰造成的負

面影響作準備。

人民幣反彈，以及人行萬億元降準放水下周一（１５日）生效，港股昨日急跌逾９００點後

，今早高１３５點報２５４０１點。重磅股昨大瀉後今早給力，帶動港股穩步上揚，升幅擴大至

最高報２５５９２點，最終午收升２９７點或１﹒１８％，午收報２５５６３點。主板成交

５８６﹒２５億元。

國企指數午收報１０２３３點，升１﹒４０或１４０點。滬深股市仍未見回升，滬指半日收

報２５８０，跌３點或跌０﹒１２％，成交８４６﹒９４億元人民幣。

藍籌股方面，舜宇光學（０２３８２）昨日急挫６﹒２％兼創逾一年新低後，現價重上

７﹒７１％，報７６﹒８元，暫升幅最大藍籌。環球股市繼續下跌，拖累隔晚國際油價急挫３％

，三桶油受壓。中海油（００８８３）跌０﹒９８％，報１４﹒１４元；中石化（００３８６）

上午跌後回升０﹒４５％，報６﹒７５元；中石油（００８５７）更蒸發跌２％，報５﹒８７元

，為半日跌幅最大藍籌。騰訊（００７００）連跌多日，今日早市終於反彈升５﹒０９％，報

２８０﹒６元。



＊人民幣回勇，帶動航空內房股＊



隔晚人民幣借勢回漲，人民幣兌美元即期匯率（ＣＮＹ）昨日（１１日）接連收復６﹒８８

和６﹒９０兩道關口後，今早高開２７１點子，報６﹒８９９７。人民幣回勇，帶動航空齊齊高

飛，東航（００６７０）升２﹒１５％，報４﹒２７元；南航（０１０５５）亦走高２﹒６６％

，報４﹒２４元；國航（００７５３）升２﹒２９％，報６﹒７元。另外，首都機場

（００６９４）９月份旅客吞吐量同比減少０﹒７％，但股價仍升０﹒９９％，報８﹒１５元。

另外，人民幣反彈亦刺激內房股。碧桂園（０２００７）飆５﹒３９％，報８﹒４１元，為

第二升幅大的藍籌；融創中國（０１９１８）亦急升４﹒８５％，報２０﹒９５元。恆大

（０３３３３）漲３﹒５２％，報１９﹒９８元；萬科（０２２０２）走高６﹒４４％，報

２３﹒１５元；潤地（０１１０９）升４﹒５５％，報２５﹒３元；世房（００８１３）揚

２﹒１１％，報１５﹒５元。



＊基建見股反彈，地產股見升幅＊



港股昨天急挫下，拖累基建股全線下滑，今早普遍見反彈。中交建（０１８００）升最多，

半日揚２﹒３３％，報７﹒９元，收復多條主要平均線。中鐵（００３９０）升１﹒２１％，報

７﹒５元；中車（０１７６６）向上１﹒０３％，報６﹒８８元；中鐵建（０１１８６）亦漲

１﹒１８％，報１０﹒３元。

部分本地地產股開始回升。長實（０１１１３）微升０﹒０９％，報５４﹒５元；會德豐

（０００２０）反彈１﹒１８％，報４２﹒７５元；信和（０００８３）揚１﹒３１％，報

１２﹒３６元；九龍倉集團（００００４）升２﹒３２％，報１９﹒４２元；九龍倉置業

（０１９９７）失０﹒５１％，報４８﹒８５元；領展（００８２３）亦高水０﹒４９％，報

７１﹒９元。另一邊廂，新地（０００１６）跌幅未止，跌０﹒８５％，報１０４﹒５元。

另外，麥迪森控股（０８０５７）自本月４日起連續七天下滑，至今已累失近７成。現價跌

３５﹒８１％，報０﹒４７５元，再創上市以來新低，暫為半日最大跌幅股。新華電視

（０８３５６）急升２５﹒７１％午收０﹒０８８元，為半日升幅最大股份。



＊沈慶洪：籲明年首季低吸騰訊及港交所作長線部署＊



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》表示，近日港股由２８０００點跌至

２５２００點，累跌近３０００點，技術上是屬於超賣。而今早港股未有受到美股下跌影響低開

，主要因為人民幣反彈、有報道指中美元首將會面，以及美國或不將中國列入匯率操縱國名單。

不過，沈慶洪認為，今早港股高開只是技術性反彈，短期內最多只會升至２６０００點，目

前港股仍未到「最壞時間」，支持位為２５０００點，一旦跌穿該水平，將會下試２４３００點

至２４５００點水平，建議投資者不用急於入市，宜留待明年第一季再作部署。他預料在明年第

一季，恆指最差會低見２２０００點，目前投資者可保留現金實力，屆時可考慮買入重磅股份作

為長線投資，例如：騰訊及港交所（００３８８）。（ｊｎ、ｋｔ）

