《經濟通通訊社１２日專訊》金管局公布，９月份外匯基金的境外資產增加４７億元，至
３４９１８億元。
貨幣基礎為１６１９６億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２３７４億元。（ｃｌ）
12/10/2018 17:00
【本港經濟】金管局：９月外匯基金境外資產增加４７億元
《經濟通通訊社１２日專訊》金管局公布，９月份外匯基金的境外資產增加４７億元，至
３４９１８億元。
貨幣基礎為１６１９６億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２３７４億元。（ｃｌ）
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