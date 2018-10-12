【施政報告】羅致光：有信心２０２２年前完成取消強積金對沖立法

《經濟通通訊社１２日專訊》新一份《施政報告》中提出取消強積金對沖最終方案，勞工及

福利局局長羅致光表示，有關法例本身比較複雜，有不少爭議的地方，應預留足夠時間予立法會

審議有關法例。

他表示，若果不能夠在２０１９年前完成有關草擬工作，則要在２０２０年立法會重組後，

回來才重新審議有關法例。但他有信心２０２２年前完成有關立法工作，而完成立法工作後，大

約花兩年時間將整個制度建立，然後可以實施有關法例的修訂。（ｃｈ）

