《經濟通通訊社１２日專訊》首都創投（０２３２４）預期，比對去年同期，截至２０１８
年９月底止的淨虧損將大幅減少，主要由於集團於本年度之上市投資虧損減少所致。（ｊｏ）
12/10/2018 17:25
【企業盈警】首都創投（２３２４）料首９月淨虧損同比大幅減少
《經濟通通訊社１２日專訊》首都創投（０２３２４）預期，比對去年同期，截至２０１８
年９月底止的淨虧損將大幅減少，主要由於集團於本年度之上市投資虧損減少所致。（ｊｏ）
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