  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2018 17:25

【企業盈警】首都創投（２３２４）料首９月淨虧損同比大幅減少

　　《經濟通通訊社１２日專訊》首都創投（０２３２４）預期，比對去年同期，截至２０１８
年９月底止的淨虧損將大幅減少，主要由於集團於本年度之上市投資虧損減少所致。（ｊｏ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
FOCUS12/10/2018
【FOCUS】「央媽Put」人幣急彈 美股劇震催生習特會？
生財有道12/10/2018
【定存攻略】拆息上揚或再推高定存息 專家建議現可敘造短期定存
生財有道12/10/2018
無懼美股再瀉逾500點 人幣反彈港股高開135點
國際動態12/10/2018
星航復辦最長直航 獅城飛紐約18小時
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN