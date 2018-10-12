【夜期時段】即月期指報２５６７５點，跌１５點，低水１２６點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６７６點，跌１４點，低水

１２５點，最新報２５６７５點，跌１５點，低水１２６點，合約成交１１０９張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０２６１點，跌４點，低水３８點，最新報

１０２６７點，升２點，低水３２點，合約成交６９４張。（ｋｉ）

