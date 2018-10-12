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即市新聞

12/10/2018 19:05

《再戰明天》下周日世銀行長開記者會，下周一辦一帶一路融資論壇

　　《經濟通通訊社１２日專訊》下周日（１４日）世界銀行行長金墉舉行記者會，總結國際貨
幣基金組織（ＩＭＦ）╱世界銀行年會。下周一（１５日）舉行「一帶一路」基建融資論壇。

＊下周日世界銀行行長金墉舉行記者會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早（１３日）７：３０ａｍ，德國財長肖爾茨及德國央
行總裁魏德曼在ＩＭＦ╱世界銀行年會期間召開簡報會。
　　明午２：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）╱世界銀行年會
間隙的一個論壇發表講話。１：１０ｐｍ，德國財長肖爾茨及德國央行總裁魏德曼在ＩＭＦ╱世
界銀行年會期間召開記者會。１：４５ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在ＩＭＦ╱世界銀行年會期間
召開記者會。
　　１２：００ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許參加一場小組討論，主題為「歐洲未來之路：為了更
有韌性和可持續的增長」。
　　１０：３０ａｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯參加國際金融協會（ＩＩＦ）年度會員大會
的一場討論。
　　下周日世界銀行行長金墉舉行記者會，總結國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）╱世界銀行年會。
下周，美國財政部預定公布半年度貨幣報告。

＊日本公布８月工業生產和產能利用率＊

　　在數據方面，下周一早上５：３０ａｍ，新西蘭公布９月服務指數表現。
　　７：０１ａｍ，英國公布１０月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。
　　１２：３０ｐｍ，日本公布８月工業生產和產能利用率。

＊下周一舉行「一帶一路」基建融資論壇＊

　　在本港，下周一舉行「一帶一路」基建融資論壇暨對話。（ｈｏ）

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