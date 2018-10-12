《再戰明天》下周日世銀行長開記者會，下周一辦一帶一路融資論壇

《經濟通通訊社１２日專訊》下周日（１４日）世界銀行行長金墉舉行記者會，總結國際貨

幣基金組織（ＩＭＦ）╱世界銀行年會。下周一（１５日）舉行「一帶一路」基建融資論壇。



＊下周日世界銀行行長金墉舉行記者會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早（１３日）７：３０ａｍ，德國財長肖爾茨及德國央

行總裁魏德曼在ＩＭＦ╱世界銀行年會期間召開簡報會。

明午２：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）╱世界銀行年會

間隙的一個論壇發表講話。１：１０ｐｍ，德國財長肖爾茨及德國央行總裁魏德曼在ＩＭＦ╱世

界銀行年會期間召開記者會。１：４５ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在ＩＭＦ╱世界銀行年會期間

召開記者會。

１２：００ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許參加一場小組討論，主題為「歐洲未來之路：為了更

有韌性和可持續的增長」。

１０：３０ａｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯參加國際金融協會（ＩＩＦ）年度會員大會

的一場討論。

下周日世界銀行行長金墉舉行記者會，總結國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）╱世界銀行年會。

下周，美國財政部預定公布半年度貨幣報告。



＊日本公布８月工業生產和產能利用率＊



在數據方面，下周一早上５：３０ａｍ，新西蘭公布９月服務指數表現。

７：０１ａｍ，英國公布１０月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。

１２：３０ｐｍ，日本公布８月工業生產和產能利用率。



＊下周一舉行「一帶一路」基建融資論壇＊



在本港，下周一舉行「一帶一路」基建融資論壇暨對話。（ｈｏ）

