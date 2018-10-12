《經濟通通訊社１２日專訊》寶聯控股（０８２０１）發盈喜，預料截至９月底首季度純利
介乎１１００萬至１２００萬元，較去年同期的８０萬元增加１２﹒７５至１４倍，主要受惠於
確認贖回可換股債券之一次性收益約６１０萬元、終止發展錄得虧損之外匯經紀服務、環保及清
潔服務業務純利貢獻增加，以及銷售、營銷及行政開支減少。（ｃｈ）
12/10/2018 18:39
【企業盈喜】寶聯控股（８２０１）料首季純利大增近１４倍
《經濟通通訊社１２日專訊》寶聯控股（０８２０１）發盈喜，預料截至９月底首季度純利
介乎１１００萬至１２００萬元，較去年同期的８０萬元增加１２﹒７５至１４倍，主要受惠於
確認贖回可換股債券之一次性收益約６１０萬元、終止發展錄得虧損之外匯經紀服務、環保及清
潔服務業務純利貢獻增加，以及銷售、營銷及行政開支減少。（ｃｈ）
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