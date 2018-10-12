《經濟通通訊社１２日專訊》進昇集團（０１５８１）發盈警，預計截至今年９月底止六個
月錄得淨虧損，而去年同期則錄得溢利。
該集團解釋，由盈轉虧有數個原因，一是大部分建築項目基本完工及該集團於期內在取得新
業務方面面臨激烈競爭令建築工程收益大幅下降；二是自建築機械租賃收入的收益大幅減少；三
是買賣建築機械的收益由於該等機械需求下降而大幅減少，又指儘管該集團收益整體下滑，毛利
率下降，乃因機械持續錄得重大折舊成本所致。（ｋｉ）
12/10/2018 16:55
【企業盈警】進昇集團（０１５８１）料中期業績盈轉虧
《經濟通通訊社１２日專訊》進昇集團（０１５８１）發盈警，預計截至今年９月底止六個
月錄得淨虧損，而去年同期則錄得溢利。
該集團解釋，由盈轉虧有數個原因，一是大部分建築項目基本完工及該集團於期內在取得新
業務方面面臨激烈競爭令建築工程收益大幅下降；二是自建築機械租賃收入的收益大幅減少；三
是買賣建築機械的收益由於該等機械需求下降而大幅減少，又指儘管該集團收益整體下滑，毛利
率下降，乃因機械持續錄得重大折舊成本所致。（ｋｉ）
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