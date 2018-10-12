【新股上市】亮晴控股（０８６０３）耀才暗盤收市升４３％



《經濟通通訊社１２日專訊》以馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商亮晴控股

（０８６０３）下周一（１５日）在創業板掛牌，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報０﹒４

元，較招股價０﹒２８元高４２﹒９％。每手１萬股，不計手續費賺１２００元。（ｃｈ）

