《經濟通通訊社１２日專訊》以馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商亮晴控股
（０８６０３）下周一（１５日）在創業板掛牌，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報０﹒４
元，較招股價０﹒２８元高４２﹒９％。每手１萬股，不計手續費賺１２００元。（ｃｈ）
12/10/2018 19:03
【新股上市】亮晴控股（０８６０３）耀才暗盤收市升４３％
《經濟通通訊社１２日專訊》以馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商亮晴控股
（０８６０３）下周一（１５日）在創業板掛牌，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報０﹒４
元，較招股價０﹒２８元高４２﹒９％。每手１萬股，不計手續費賺１２００元。（ｃｈ）
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