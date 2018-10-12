《股市一周》環球大瀉，港股全周挫７７１點三連跌，創十七個月低



《經濟通通訊社１２日專訊》本周港股經歷大跌市，受美股大跌拖累，最低見２５１２５點

，創２０１７年５月以來新低，多隻藍籌股亦創逾一年新低。

周一（８日）港股通復市，人行周日公布降準，惟中港股市反應不大，港股周一延後上日弱

勢，急挫３７０點創十五個月新低。周二及周三（９日及１０日）港股好淡角力。周三晚美國十

年國債息攀升至七年高位，美國總統特朗再批評聯儲局加息政策，美股暴跌，道指急瀉８３１點

，帶動港股周四（１１日）裂口低開８００點，曾跌逾千點下跌，最低見２５１２５，全日最收

挫逾９００點。

今日港股綞歷昨日急跌後反彈，最終收報２５８０１，升５３５點或升２﹒１２％。

一周以來港股累積跌幅７７１點，或２﹒９％，連跌三周累挫２１５２點或７﹒７％。國指

一周跌２３１點或２﹒２％，報１０２９９點。

主板日均成交１０３８﹒１３億元，按周升３１﹒７％。



＊騰訊跌穿三百關，美債息升美股急挫＊



重磅藍籌股方面，騰訊（００７００）本周跌穿３００元大關，本周最低見２６５元，最終

收報２８８﹒４元全周跌５﹒４４％。友邦（０１２９９）本周累跌１﹒２６％，報６２﹒９５

元。中移動（００９４１）本周微升０﹒５８％，報７８元。匯控（００００５）本周挫

２﹒３９％，報６６﹒０５元。港交所（００３８８）本周下插５﹒９９％，報２０１元。

國價油價受全球跌市拖累，「三桶油」借勢回軟，中海油（００８８３）本周累軟

２﹒１６％，報１４﹒５元；中石油（００８５７）滑４﹒３３％，報５﹒９６元；中石化

（００３８６）急跌６﹒５８％，報６﹒８１元。

美債收益率周三環球跌市後連跌兩日，暫緩收息股下跌，惟現時１０年期美債收益率仍企隱

３％。中電（００００２）全周升０﹒９８％，收８７﹒９５元；中華煤氣（００００３）軟

０﹒６７％，報１４﹒８２元；領展（００８２３）傳獲黑石集團洽購１０個商場，全周挺

１﹒４１％，報７１﹒９５元。



＊施政報告後地產股回吐，汽車股急瀉＊



本周三，行政長官林鄭月娥發表任內第二份施政報告，部分本地地產股於施政報告發表前夕

炒上，後隨市回吐。恆基地產（０００１２）本周累３﹒６１％，報３７﹒３５元；新地

９﹒９２元；信和置業（０００８３）累跌３﹒６１％，報１２﹒２８元。

內地樓市成交持續低迷，內地房企今年首三季度業績同比增速較近三年及近五年的複合增長

率顯著下降，多家地產商劈價售盤，加上住建部將督促各地因地制宜完善棚改貨幣化安置政策，

碧桂園（０２００７）本周急挫１２﹒７８％，收報８﹒４６元；中海外（００６８８）跌

１﹒２８％，收報２３﹒２元；融創（０１９１８）挫６％，收報２１﹒９５元；萬科

（０２２０２）軟２﹒９３％，收報２３﹒２元；恆大（０３３３３）挫８﹒０５％，收報

２０﹒５５元。

內地９月汽車銷量同比跌近１２％，另外華晨（０１１１４）宣布，出售利潤核心華晨寶馬

２５％股權予寶馬集團，而遭多家大行削目標價，今日股價急挫，全周累挫２７﹒４６％，報

７﹒９元；吉利汽車（００１７５）跌２﹒０９％，報１４﹒０８元；北京汽車（０１９５８）

插１０﹒２４％，收報５﹒３５元；比亞迪（０１２１１）跌３﹒９４％，收報５０﹒０５元；

東風集團（００４８９）跌５﹒２８％，報７﹒７１元；廣汽集團（０２２３８）亦跌

４﹒８４％，收報７﹒２７元。（ｓｃ、ｋｌ）

