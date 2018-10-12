騰訊漲８％，港股全日飆５３５點收２５８０１，成交１１１１億元

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股再度下瀉，道指及標普５００指數均續跌２％。不過

，受惠於人民幣反彈，加上國家隊維穩氣氛乍現，港股繼上日（１１日）瀉逾９００點後，今日

補回部分裂口，曾經升過最多近５７０點，收市飆５３５點，但全周計，仍要下瀉近８００點。

恆指今早高開逾百點報２５４０１，早段受到Ａ股再度下挫近２％拖累，升幅一度收窄至僅

２０點報２５２８６。內地海關隨後公布的進出口數據勝預期，帶動Ａ股Ｖ型反彈，恆指亦順勢

擴大升幅，午後最高升至２５８３５點，最終收報２５８０１，升５３５點或升２﹒１２％，主

板成交１１１１﹒４７億元減少２０﹒５％。恆指全星期跌７７１點，或２﹒９％。

國企指數收報１０２９９點，升２﹒０５％或升２０６點。

內地股市反覆上市，滬綜指早段下插至２５３６點，刷新２０１４年１１月以來的盤中新低

，外貿數據公布後節節上升，最終收復２６００關，收報２６０６點，升２３點，升幅近１％，

成交１４２８億人幣。而上證１８０指數更升１０７點，漲幅１﹒５％，可見重磅股確實出力救

市。

港股重磅股方面，股王騰訊（００７００）表現最耀眼，雖然騰訊音樂據稱押後上市計劃，

但未有影響其表現。騰訊今日終止十連跌，一度上試２９０元大關，高見２８９﹒６元，收報

２８８﹒４元，升幅達８％，為表現最佳國指成分股。友邦（０１２９９）走高４﹒０５％，報

６２﹒９５元。港交所（００３８８）漲２﹒１９％，報２０１元。中移動（００９４１）獲麥

格理維持８５元目標價，評級亦維持於「跑贏大市」，惟股價再度下跌，收低０﹒６４％，報

７８元。匯豐控股（００００５）無升跌收６６﹒０５元。

舜宇光學（０２３８２）上日（１１日）暴瀉６％並收創逾一年低，即使大和大削目標價

２７％至１１５元，今日股價仍顯著反彈，收市勁飆１０﹒７３％，報７８﹒９５元，為升幅最

大藍籌。華潤電力（００８３６）為跌幅最大恆指成分股，收跌１﹒２１％報１３﹒１２元。



＊人民幣跌勢暫緩，鐵鳥攜內房高飛＊



據稱中國不會被美國列為匯率操縱國，在岸及離岸人民幣無懼人民幣中間價九連跌，今日雙

雙曾經收復６﹒９關口。雖然目前均再度下試這個關口，但離岸與在岸人民幣出現倒掛，反映市

場對人民幣匯率繼續走弱的預期已經減弱。一眾內房股隨人民幣反彈，三隻藍籌全線上升。碧桂

園（０２００７）飆６﹒０２％，報８﹒４６元；潤地（０１１０９）揚５﹒７９％，報

２５﹒６元；中海外（００６８８）升２﹒６５％，報２３﹒２元。其他內房普遍回升，融創中

國（０１９１８）飆９﹒８６％，報２１﹒９５元；萬科（０２２０２）亦彈６﹒６７％，報

２３﹒２元；恆大（０３３３３）上漲６﹒４８％，報２０﹒５５元。

人民幣略為回穩，加上隔晚油價下插３％，航空股隨市造好。南航（０１０５５）及東航

（００６７０）分別高飛４﹒４％報４﹒３１元，及升３﹒３５％收４﹒３２元；國航

（００７５３）上升１﹒９８％，報６﹒６８元。

石油石化股先跌後回升，中海油（００８８３）收漲１﹒５４％，報１４﹒５元；中石化

（００３８６）升１﹒３４％，報６﹒８１元；中石油（００８５７）微跌０﹒５％，報

５﹒９６元。



＊內銀內險見反彈，基建三寶再崛起＊



中資金融股有吸納，新華保險（０１３３６）勁彈５﹒１１％，報３７元；太保

（０２６０１）飆３﹒０９％，報２８﹒３５元；國壽（０２６２８）走高２﹒７６％，報

１７﹒１２元；平保（０２３１８）上漲２﹒２２％，報７３﹒７元。

工行（０１３９８）急升２﹒１３％，報５﹒２７元；建行（００９３９）上揚１﹒９７％

，報６﹒２１元；中行（０３９８８）升１﹒２２％，報３﹒３１元；農行（０１２８８）升

０﹒５７％，報３﹒５５元。

國家主席習近平日前為建設川藏鐵路開綠燈，惟上日遇上環球股災，基建股亦要散水，投資

者今日趁低吸納。基建三寶齊齊向上，中鐵建（０１１８６）揚２﹒５５％，報１０﹒４４元，

收復１０天線（約１０﹒４元）；中交建（０１８００）漲２﹒２％，報７﹒８９元，站上２０

天線；中鐵（００３９０）微升０﹒４％，報７﹒４４元。



＊車股兩邊走，華晨市值蒸發四分一＊



有傳內地車輛購置稅將會減半，吉利（００１７５）勁飆９﹒１５％，報１４﹒０８元；比

亞迪（０１２１１）高走５﹒３７％，報５０﹒０５元；長汽（０２３３３）漲３﹒８７％，報

４﹒８３元。

華晨中國（０１１１４）減持合資華晨寶馬持股，遭中銀國際、大和大削評級至「賣出」，

花旗同樣給予「賣出」評級。華晨今日復牌股價大瀉，一度下挫３０％，低見７﹒５１元，創逾

兩年新低，收市報７﹒９元，下滑２６﹒５８％。

興業太陽能（００７５０）折讓１２％配股，集資近４０００萬元。股份今日復牌收市下插

１４％，報２﹒１５元。（ｋｌ）

