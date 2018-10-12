【施政報告】張建宗：傾向立檔案法，望今屆政府可完成

《經濟通通訊社１２日專訊》政府舉行《施政報告》記者會。政務司司長張建宗表示，法律

改革委員會預計在今年年底會完成有關檔案法的諮詢報告，據悉諮詢結果是傾向立法，政府的目

標是在今屆任期內完成有關工作。

至於被問到將法援署撥歸政務司司長辦公室，是否與多名社運人士申請法援有關。張建宗強

調法援署以往亦曾屬政務司司長辦公室旗下，如今只是「重回」，純粹是技術上調整，並無任何

意義。（ｃｗ）

