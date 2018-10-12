【施政報告】張建宗否認青年政策多為尖子受惠

《經濟通通訊社１２日專訊》政府舉行《施政報告》記者會。有記者質疑青年政策中的大部

分計劃只得尖子受惠，整體青年仍未能受惠於有關政策。政務司司長否認有關說法，舉例指「青

年委員自薦計劃」並非只取錄尖子，又指由扶貧委員會籌劃的「友．導向」師友計劃，可由學校

舉薦有需要的同學，亦是中立機構遴選，已有超過３０００名學生受惠。（ｃｗ）

