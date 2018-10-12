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12/10/2018 11:25

【施政報告】劉江華：當局正整理收回私人遊樂場的諮詢意見

　　《經濟通通訊社１２日專訊》政府舉行《施政報告》記者會。有記者問到今次的《施政報告
》未有提及收回粉嶺高爾夫球場等私人遊樂場用地。民政事務局長劉江華表示，由於有關收回私
人遊樂場用地的諮詢已完結，當局現今正整理收集到的意見，會待整理完畢後再向社會交代。
（ｃｗ）

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