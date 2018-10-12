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12/10/2018 14:06

【香港政情】林鄭：梁振英並不是第一個提港獨的人

　　《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥出席英文電台節目時，談及港獨議題。她表
示，前特首梁振英最初談及港獨，是由於發現有大學刊物提出這個議題，認為公平一點說，梁振
英並不是第一個提及港獨的人。
　　她又指，回歸初期以至０８奧運時，都未有港獨思潮，但近年開始有人鼓吹港獨，在「一國
兩制」之下，所有人都要做些事回應，而自己作為特首，更要向中央和香港市民負責。（ｃｗ）
（ｚｚ）

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