《經濟通通訊社１２日專訊》《施政報告》建議豁免專營巴士使用政府隧道和道路的收費。
民建聯指，計劃會引起業界不公平競爭，要求將計劃擴至公共小巴及邨巴。
公共巴士同業聯會副主席鄧子強表示，若政府接納建議，將即時減價回贈市民。小巴業界代
表陳文俊認為，專線小巴在營運模式、路線訂定、班次或收費上，與專營巴士相同，亦需受到運
輸署規範，政府應一視同仁。
民建聯指，將會約見運輸及房屋局局長陳帆反映有關訴求。（ｃｗ）
12/10/2018 15:03
【施政迴響】民建聯促政府隧道豁免收費措施覆蓋小巴及邨巴
《經濟通通訊社１２日專訊》《施政報告》建議豁免專營巴士使用政府隧道和道路的收費。
民建聯指，計劃會引起業界不公平競爭，要求將計劃擴至公共小巴及邨巴。
公共巴士同業聯會副主席鄧子強表示，若政府接納建議，將即時減價回贈市民。小巴業界代
表陳文俊認為，專線小巴在營運模式、路線訂定、班次或收費上，與專營巴士相同，亦需受到運
輸署規範，政府應一視同仁。
民建聯指，將會約見運輸及房屋局局長陳帆反映有關訴求。（ｃｗ）
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