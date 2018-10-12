《經濟通通訊社１２日專訊》《施政報告》提出的「明日大嶼」填海計劃，比起政府早前在
《２０３０＋》提出的１０００公頃多出７００公頃。行政長官林鄭月娥指，數字是由政府的工
程團隊研究所出，並不涉及政治因素，她本人亦沒有參與，但認為計劃可以應對香港長遠土地需
求。
另外，泛民和建制均對「三隧分流」建議有保留。林鄭月娥指，因紅隧和東隧加價，直選議
員或因擔心會流失選民，估計建議未必可獲立法會支持。（ｃｗ）
12/10/2018 15:57
【施政報告】林鄭：明日大嶼無受政治因素影響
《經濟通通訊社１２日專訊》《施政報告》提出的「明日大嶼」填海計劃，比起政府早前在
《２０３０＋》提出的１０００公頃多出７００公頃。行政長官林鄭月娥指，數字是由政府的工
程團隊研究所出，並不涉及政治因素，她本人亦沒有參與，但認為計劃可以應對香港長遠土地需
求。
另外，泛民和建制均對「三隧分流」建議有保留。林鄭月娥指，因紅隧和東隧加價，直選議
員或因擔心會流失選民，估計建議未必可獲立法會支持。（ｃｗ）
|香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
|香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
|FOCUS12/10/2018
【FOCUS】「央媽Put」人幣急彈 美股劇震催生習特會？
|生財有道12/10/2018
【定存攻略】拆息上揚或再推高定存息 專家建議現可敘造短期定存
|生財有道12/10/2018
無懼美股再瀉逾500點 人幣反彈港股高開135點
|國際動態12/10/2018
星航復辦最長直航 獅城飛紐約18小時
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰