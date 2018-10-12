【施政報告】林鄭：明日大嶼無受政治因素影響

《經濟通通訊社１２日專訊》《施政報告》提出的「明日大嶼」填海計劃，比起政府早前在

《２０３０＋》提出的１０００公頃多出７００公頃。行政長官林鄭月娥指，數字是由政府的工

程團隊研究所出，並不涉及政治因素，她本人亦沒有參與，但認為計劃可以應對香港長遠土地需

求。

另外，泛民和建制均對「三隧分流」建議有保留。林鄭月娥指，因紅隧和東隧加價，直選議

員或因擔心會流失選民，估計建議未必可獲立法會支持。（ｃｗ）

