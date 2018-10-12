《經濟通通訊社１２日專訊》政府向立法會提交本立法年度的立法議程，擬共提交２２項法
案。其中國歌法條例草案、垃圾徵費、規管專營的士等條例草案將於上半年提交；而下半年則包
括有以額外差餉方式徵收的一手樓空置稅、改善免遣返聲請審核程序等。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/10/2018 16:09
【香港政情】政府擬於本立法年度的上半年提交國歌法草案
《經濟通通訊社１２日專訊》政府向立法會提交本立法年度的立法議程，擬共提交２２項法
案。其中國歌法條例草案、垃圾徵費、規管專營的士等條例草案將於上半年提交；而下半年則包
括有以額外差餉方式徵收的一手樓空置稅、改善免遣返聲請審核程序等。（ｃｗ）（ｚｚ）
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