【香港政情】政府擬於本立法年度的上半年提交國歌法草案

《經濟通通訊社１２日專訊》政府向立法會提交本立法年度的立法議程，擬共提交２２項法

案。其中國歌法條例草案、垃圾徵費、規管專營的士等條例草案將於上半年提交；而下半年則包

括有以額外差餉方式徵收的一手樓空置稅、改善免遣返聲請審核程序等。（ｃｗ）（ｚｚ）

