《經濟通通訊社１２日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲
擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他就定罪及判刑提出上訴，被
高等法院駁回，須即時入獄服刑。律政司今日指，收到朱經緯提出上訴至終審法院的申請。
（ｃｗ）（ｚｚ）
12/10/2018 17:49
【香港政情】朱經緯申請上訴至終審法院
《經濟通通訊社１２日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲
擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他就定罪及判刑提出上訴，被
高等法院駁回，須即時入獄服刑。律政司今日指，收到朱經緯提出上訴至終審法院的申請。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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