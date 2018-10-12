【香港政情】朱經緯申請上訴至終審法院

《經濟通通訊社１２日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲

擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他就定罪及判刑提出上訴，被

高等法院駁回，須即時入獄服刑。律政司今日指，收到朱經緯提出上訴至終審法院的申請。

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