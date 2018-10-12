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12/10/2018 09:16

【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價貶２２點子，報６﹒９１２０

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１２０，
為２０１７年３月１０日來的１７個月最低，較上個交易日貶２２點子，上個交易日報
６﹒９０９８。
　　外媒引述消息指美國總統特朗普計劃下月在Ｇ２０會議期間及國家主席習近平會晤；美國財
政部官員並不認為中國操縱人民幣匯率，亦找不到任何理據這樣做，會繼續中國放於觀察名單。
隔晚人民幣借勢回漲，在岸人民幣（ＣＮＹ）接連收復６﹒８８和６﹒９０兩道關口，而離岸（
ＣＮＨ）更是曾收復６﹒９０到６﹒８７四道關口。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．９１２０　　　　＋　　２２．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　８．００４５　　　　＋　３９０．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１５７１　　　　＋　　２２．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８８２２　　　　＋　　　５．００　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　９．１３８８　　　　＋　１６５．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．９１９８　　　　＋　３８６．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．５０６４　　　　＋　４３９．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　５．０１８２　　　　＋　２２３．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．９７６３　　　　－　　７１．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．３０１６　　　　＋　　８５．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０１７　　　　＋　　　５．３０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．５９７９　　　　－　７６７．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１１４０　　　　－　２３０．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６４．６６００　　　　－　　１９．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

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