【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價貶２２點子，報６﹒９１２０

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１２０，

為２０１７年３月１０日來的１７個月最低，較上個交易日貶２２點子，上個交易日報

６﹒９０９８。

外媒引述消息指美國總統特朗普計劃下月在Ｇ２０會議期間及國家主席習近平會晤；美國財

政部官員並不認為中國操縱人民幣匯率，亦找不到任何理據這樣做，會繼續中國放於觀察名單。

隔晚人民幣借勢回漲，在岸人民幣（ＣＮＹ）接連收復６﹒８８和６﹒９０兩道關口，而離岸（

ＣＮＨ）更是曾收復６﹒９０到６﹒８７四道關口。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．９１２０ ＋ ２２．００

１歐元╱人民幣 ８．００４５ ＋ ３９０．００

１００日圓╱人民幣 ６．１５７１ ＋ ２２．００

１港元╱人民幣 ０．８８２２ ＋ ５．００

１英鎊╱人民幣 ９．１３８８ ＋ １６５．００

１澳元╱人民幣 ４．９１９８ ＋ ３８６．００

１紐元╱人民幣 ４．５０６４ ＋ ４３９．００

１新加坡╱人民幣 ５．０１８２ ＋ ２２３．００

１瑞郎╱人民幣 ６．９７６３ － ７１．００

１加元╱人民幣 ５．３０１６ ＋ ８５．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０１７ ＋ ５．３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．５９７９ － ７６７．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１１４０ － ２３０．００

１人民幣╱韓元 １６４．６６００ － １９．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

