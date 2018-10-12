《神州經脈》９月出口增速遠勝預期，Ａ股Ｖ型彈本周累挫７﹒６％

《神州經脈》滬深股市今日權重股護盤成功，滬綜指開市微跌後一度倒升，除大型銀行、保

險及釀酒股外其他個股普跌，或反映國家隊進場救市。不過盤中突然跌勢急擴，滬綜指曾低見

２５３６﹒６７點，挫１﹒８％，續創近４年新低。

午收前中國海關公布，以美元計價９月出口同比增長１４﹒５％，增速為今年２月以來最高

，並遠高於市場預期的８﹒９％，進口同比增長１４﹒３％，遜於市場預期的１５％。

出口數據造好令市況轉佳，多個板塊跌勢迅速收縮，滬綜指午後倒升，釀酒、保險板塊領升

兩市。滬綜指全日倒升０﹒９１％，報２６０６﹒９１點，收復二千六關，惟累計本周滬綜指仍

然挫７﹒６％，為八個月以來最大單周跌幅。細價股出現資金逃亡潮，即使深成指今日倒升

０﹒４５％至７５５８﹒２８點，但累計本周深成指仍崩跌１０﹒０３％。兩市交投熾熱，全日

成交３０８９億元（人民幣．下同），但仍較上日減少１３﹒９％。



＊９月出口美元計增１４﹒５％遠勝預期＊



中國海關公布，以美元計價，９月出口同比增長１４﹒５％，增速為今年２月以來最高，並

遠高於市場預期的８﹒９％，進口同比增長１４﹒３％，遜於市場預期的１５％。

內地９月貿易帳順差擴大至３１６﹒９億美元，高於市場預期的１９４億美元，８月順差為

２７８﹒９億美元。

以人民幣計，內地９月出口同比升１７％，進口同比升１７﹒４％。９月貿易帳順差擴大至

２１３２﹒３億元，８月順差為１７９７﹒５億元。前三季度中國貨物貿易進出口總值

２２﹒２８萬億元，比去年同期增長９﹒９％，其中出口１１﹒８６萬億元，增長６﹒５％，進

口１０﹒４２萬億元，增長１４﹒１％，貿易順差１﹒４４萬億元，收窄２８﹒３％。



＊９月中國從美國進口僅增１﹒６％，出口增１６﹒６％＊



海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文在國新辦發布會表示，９月中國從美國進口增

長１﹒６％，對美國出口增長１６﹒６％。美國仍是中國中國第二大貿易夥伴。

今年首三季，以人民幣計，中國對美國進出口３﹒０６萬億元同比增長６﹒５％，佔中國外

貿總值的１３﹒８％。其中，對美出口２﹒２７萬億元，增長７﹒４％；自美進口７９８１﹒３

億元，增長３﹒８％。

李魁文稱，總體來看，中美雙邊貿易互補性比較強，市場選擇已讓兩國形成「你中有我，我

中有你」的利益格局。中國有完整的產業鏈和強大的製造能力，美國市場對中國製造的產品也有

比較強的依賴性，這就是目前中美貿易的基本情況。



＊人幣兌一美元即期收升３４點子＊



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）於午後快速轉跌，較隔夜收盤跌幅一度超過３００點，

再次失守６﹒９２元，跌勢更領先離岸。今日收報６﹒９２３４，較上個交易日４時３０分收盤

價升３４點子。全日在６﹒８８９３至６﹒９２５０之間波動。

而離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）午後跌幅進一步擴大，低見６﹒９１７５，目前徘徊在

６﹒９１６８。

市場認為，隔晚國際市場繼續大幅震盪，美元指數下探９５關口附近，外圍壓力有所緩解，

夜盤人民幣亦借勢轉強。但今早中間價再度調降明顯超出市場預期，亦退制了人幣的反彈空間。

分析指，關鍵在於中國海關公布的９月貿易出口數據明顥好過外界預期，有效緩和市場緊張情緒

，股匯得以企穩。唯在中美貿易戰落幕前，人幣的壓力尚在，料短期沒那麼快逆轉。匯豐環球研

究更下調２０１８及１９年未人民幣的預測，由原本皆為６﹒７０，下調至６﹒９５及７﹒１０

。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１２０，較上個交易日下調２２點子，至２０１７年３月

１０日來１９個月最低。



＊郭文貴旗下北京政泉被判強逼交易罪成，罰款六百億＊



遼寧省大連市中級人民法院今日開庭，對今年８月２０日公開開庭審理的被告單位北京政泉

控股有限公司、被告人郭漢橋、趙大建強逼交易，被告人趙大建、單蔚良、楊英、呂濤挪用資金

案進行一審公開宣判。法院判決認定被告單位及五名被告人罪名成立，並分別依法判處相應刑罰

，其中對北京政泉控股以強逼交易罪判處罰金６００億元。宣判後，五名被告人均當庭表示服從

法院判決，不上訴。

法院查明，２００８年至２０１４年，被告單位北京政泉控股有限公司（原名北京政泉置業

，２０１２年７月１６日更名為北京政泉控股有限公司，以下簡稱政泉公司）的實際控制人郭文

貴（在逃）為進入金融證券領域，決定以政泉公司的名義收購中國民族證券有限責任公司的股權

並實現控股。為排除收購過程中可能遇到的障礙，郭文貴找到時任國家安全部副部長馬建幫助解

決，馬建表示同意。同時，郭文貴指使時任政泉公司投資顧問的被告人郭漢橋、時任民族證券董

事長的被告人趙大建具體負責收購事宜。在收購民族證券股權及增資擴股過程中，郭文貴經與馬

建共謀，由馬建以國家安全部發函或派員的方式進行干預，郭文貴還指使被告人郭漢橋、趙大建

直接向有關單位和個人直接施加壓力，威脅、排擠競爭對手，最終使政泉公司實現控股民族證券

的目的。

判決書指，對被告人郭漢橋以強逼交易罪判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，並處罰金

３０萬元；對被告人趙大建判處有期徒刑二年，並處罰金２５萬元，以挪用資金罪判處有期徒刑

二年六個月，決定執行有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金２５萬元。對被告人單蔚良以挪用資

金罪判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年。

對被告人楊英以挪用資金罪判處有期徒刑二年，撤銷遼寧省大連市西崗區人民法院

（２０１７）遼０２０３刑初１４８號刑事判決中以騙取貸款罪判處有期徒刑二年，緩刑三年，

並處罰金１０萬元的緩刑部分，決定執行有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金１０萬元（已繳納

）；對被告人呂濤以挪用資金罪判處有期徒刑一年，緩刑二年。

另外，對凍結在案的被告單位北京政泉控股持有的近１８億股方正證券股票的價值，扣除其

投資支出的６０﹒９億元後的違法所得予以追繳，上繳國庫；對被挪用未歸還的資金１６﹒３８

億元繼續追繳，返還被害單位中國民族證券有限責任公司。



＊中證監指募集配套資金不應超交易作價２５％＊



中國證監會發布關於上市公司發行股份購買資產同時募集配套資金的相關問題與解答

（２０１８年修訂）。解答指出，「擬購買資產交易價格」指本次交易中以發行股份方式購買資

產的交易價格，不包括交易對方在本次交易停牌前六個月內及停牌期間以現金增資入股標的資產

部分對應的交易價格，但上市公司董事會首次就重大資產重組作出決議前該等現金增資部分已設

定明確、合理資金用途的除外。

此外，考慮到募集資金的配套性，所募資金可以用於支付本次併購交易中的現金對價，支付

本次並購交易稅費、人員安置費用等並購整合費用和投入標的資產在建項目建設，也可以用於補

充上市公司和標的資產流動資金、償還債務。

募集配套資金用於補充公司流動資金、償還債務的比例不應超過交易作價的２５％；或者不

超過募集配套資金總額的５０％。（ｂｉ）

