《鍾之日記》騰訊一夫當關，魚缸報復反彈

《鍾之日記》１０月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



雖然美股繼周三（１０日）急瀉後周四（１１日）再插，不過中港魚缸今日卻沒受影響，香

江魚缸在騰訊（００７００）報復式反彈８％，終止十連跌，創下逾三年來最大單日漲幅之下，

港股今日補回部分裂口，收市飆５３５點，升２﹒１２％，主板成交１１１１﹒４７億元減少

２０﹒５％。恆指全星期跌７７１點，或２﹒９％。



＊Ａ場Ｖ型反彈，滬指一周仍累挫７﹒６％＊



祖國股市有疑似國家隊進場，權重股護盤成功，加上９月出口同比增長１４﹒５％超出市場

預期的加持，滬綜指Ｖ型反彈，滬綜指雖曾低見２５３６﹒６７點，挫１﹒８％，續創近４年新

低，但即觸底反彈，午後倒升，釀酒、保險板塊領升兩市。滬綜指全日升０﹒９１％，報

２６０６﹒９１點，收復二千六關，惟累計本周滬綜指仍然挫７﹒６％，為八個月以來最大單周

跌幅。深成指今日倒升０﹒４５％至７５５８﹒２８點，但累計本周深成指大跌１０％。

中國海關公布，以美元計價９月出口同比增長１４﹒５％，增速為今年２月以來最高，並遠

高於市場預期的８﹒９％，進口同比增長１４﹒３％，遜於市場預期的１５％。

分析指，內地穩外貿初見成效，但美國加徵關稅影響將在四季度顯現，外貿形勢還不能過於

樂觀，四季度出口增速可能降至５－８％的個位數。



＊科技股集氣復仇，騰訊漲８％舜宇飆１１％＊



港股大幅反彈超過５００點，上日重災區科技股功不可沒。騰訊日前錄得十連跌，上演多次

血肉長城失守的慘烈景象，昨日更急挫６﹒８％，股價被質低至２６５元，今日終於一掃頹氣，

狂漲８％或２１﹒４元，報２８８﹒４元，雖然現價和多條主要平均線還有一大段距離，但總算

是一個好的開始。騰訊全日成交１５２﹒９億元，佔大市成交１３﹒８％。

其他科技股亦收復部分失地，舜宇光學（０２３８２）雖然被大和唱衰，目標價由１５８元

大幅降至１１５元，減幅２７％，惟今日股價仍飆１０﹒７％，報７８﹒９５元，為全日表現最

佳藍籌，瑞聲科技（０２０１８）同升２﹒９％，報７２元。

小米集團（０１８１０）升３﹒２％，報１３﹒０６元，中芯國際（００９８１）升

３﹒８％，報７﹒１８元；聯想集團（００９９２）揚１﹒９％，報４﹒７６元，中興通訊

（００７６３）則升６﹒４％，報１１﹒６２元。



＊有人歡喜有人愁，華晨瀉近２７％但吉利飆一成＊



寶馬集團早前發公告，將收購華晨寶馬２５％的股份，並於華晨寶馬的持股比例提升至

７５％，市場有傳交易價格涉及３６億歐元（約２８８億人民幣）。收購完成後，預料寶馬集團

正式控股華晨寶馬。

消息一出多間大行立即唱淡華晨中國（０１１１４），儘管市場憧憬公司或派特別息，但花

旗、中信里昂、大和、中銀國際等均狠給「沽售」或「賣出」評級，其中目標價最低更只看

７﹒７元。花旗報告指，寶馬增持合資公司股權可能會能影響華晨中國的業績，加上該行認為汽

車行業第四季前景欠佳，故將華晨中國大幅下調目標價。華晨中國昨停牌本身以為可逃過一劫，

不料今日在多間大行夾擊下大幅補跌，盤中最低見過７﹒５１元，全日狂瀉２６﹒６％，收報

７﹒９元。

相反連日受壓的吉利（００１７５）就有大反彈，全日飆升９﹒１％報１４﹒０８，收復昨

日跌幅；其餘車股亦有好表現，比亞迪（０２２０２）漲５﹒４％，北汽（０１９５８）揚

４﹒７％，長城汽車（０２３３３）升３﹒９％，東風集團（００４８９）升１﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

