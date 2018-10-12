《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》上期所發布通知，就紙漿期貨合約及相關規則
公開徵求意見。
根據意見稿，紙漿期貨合約交易單位為每手１０噸，最小變動價位為每噸２元人民幣，漲跌
停板幅度為上一交易日結算價＋╱－３％，最低交易保證金為合約價值的４％，交割單位為２０
噸，合約月份為１－１２月。
市場分析指，推出紙漿期貨交易，將有效發揮期貨市場的價格發現功能和套期保值功能，有
利於促進紙漿行業市場化定價機制的形成，為產業鏈上下游企業提供風險管理工具。
12/10/2018 08:53
【上海專電】上期所就紙漿期貨合約及相關規則徵求意見
《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》上期所發布通知，就紙漿期貨合約及相關規則
公開徵求意見。
根據意見稿，紙漿期貨合約交易單位為每手１０噸，最小變動價位為每噸２元人民幣，漲跌
停板幅度為上一交易日結算價＋╱－３％，最低交易保證金為合約價值的４％，交割單位為２０
噸，合約月份為１－１２月。
市場分析指，推出紙漿期貨交易，將有效發揮期貨市場的價格發現功能和套期保值功能，有
利於促進紙漿行業市場化定價機制的形成，為產業鏈上下游企業提供風險管理工具。
|國際動態12/10/2018
星航復辦最長直航 獅城飛紐約18小時
|生財有道11/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】跌市買入電訊股避險 數碼通有實力
|生財有道11/10/2018
【十月股災】美股急瀉港股曾挫逾千點 收跌926點報25266
|生財有道11/10/2018
【十月股災】滬綜指暴瀉5% 跌幅創兩年半來最大
|FOCUS11/10/2018
【FOCUS】侵侵「赤字＋關稅」作死 美股恐瀉未完
|生財有道11/10/2018
【十月股災-不斷更新】港股尾市跌勢略收窄 騰訊瀉近廿元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰