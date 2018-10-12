【上海專電】上期所就紙漿期貨合約及相關規則徵求意見

《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》上期所發布通知，就紙漿期貨合約及相關規則

公開徵求意見。

根據意見稿，紙漿期貨合約交易單位為每手１０噸，最小變動價位為每噸２元人民幣，漲跌

停板幅度為上一交易日結算價＋╱－３％，最低交易保證金為合約價值的４％，交割單位為２０

噸，合約月份為１－１２月。

市場分析指，推出紙漿期貨交易，將有效發揮期貨市場的價格發現功能和套期保值功能，有

利於促進紙漿行業市場化定價機制的形成，為產業鏈上下游企業提供風險管理工具。

