【上海專電】應勇：確保上海２０２０年基本建成國際金融中心

《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》上海市市長應勇昨日在上海市金融辦調研時指

出，要確保上海２０２０年基本建成國際金融中心。既要提高金融服務質量和水平，堅持市場化

、國際化、法治化方向，加快推動上海金融開放創新；又要提高金融監管能力，堅決打好防範化

解重大風險攻堅戰，以更大作為推動金融服務經濟社會發展。

