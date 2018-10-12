  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2018 08:53

【上海專電】應勇：確保上海２０２０年基本建成國際金融中心

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》上海市市長應勇昨日在上海市金融辦調研時指
出，要確保上海２０２０年基本建成國際金融中心。既要提高金融服務質量和水平，堅持市場化
、國際化、法治化方向，加快推動上海金融開放創新；又要提高金融監管能力，堅決打好防範化
解重大風險攻堅戰，以更大作為推動金融服務經濟社會發展。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態12/10/2018
星航復辦最長直航 獅城飛紐約18小時
生財有道11/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】跌市買入電訊股避險 數碼通有實力
生財有道11/10/2018
【十月股災】美股急瀉港股曾挫逾千點 收跌926點報25266
生財有道11/10/2018
【十月股災】滬綜指暴瀉5% 跌幅創兩年半來最大
FOCUS11/10/2018
【FOCUS】侵侵「赤字＋關稅」作死 美股恐瀉未完
生財有道11/10/2018
【十月股災-不斷更新】港股尾市跌勢略收窄 騰訊瀉近廿元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN