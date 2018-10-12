《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》上海市市長應勇昨日在上海市金融辦調研時指
出，要確保上海２０２０年基本建成國際金融中心。既要提高金融服務質量和水平，堅持市場化
、國際化、法治化方向，加快推動上海金融開放創新；又要提高金融監管能力，堅決打好防範化
解重大風險攻堅戰，以更大作為推動金融服務經濟社會發展。
12/10/2018 08:53
【上海專電】應勇：確保上海２０２０年基本建成國際金融中心
《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》上海市市長應勇昨日在上海市金融辦調研時指
出，要確保上海２０２０年基本建成國際金融中心。既要提高金融服務質量和水平，堅持市場化
、國際化、法治化方向，加快推動上海金融開放創新；又要提高金融監管能力，堅決打好防範化
解重大風險攻堅戰，以更大作為推動金融服務經濟社會發展。
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