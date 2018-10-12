《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》為完善長江三角洲地區交通網絡布局，發改委
日前批復同意新建上海經蘇州至湖州鐵路。項目總投資３６７﹒９５億元人民幣，由鐵路總公司
、上海市財政、江蘇省、蘇州市吳江區財政、浙江省、湖州市財政安排。
線路起自上海市虹橋站，途經江蘇省蘇州市，終至浙江省湖州市湖州站，全長１６３﹒５４
公里，設站６座。鐵路等級為高速鐵路，速度目標值為每小時３５０公里。遠景年輸送能力為單
向每年５０００萬人。
12/10/2018 08:53
【上海專電】滬蘇湖鐵路獲批，總投資３６８億元人民幣
《經濟通通訊社記者林雯婕１２日上海專電》為完善長江三角洲地區交通網絡布局，發改委
日前批復同意新建上海經蘇州至湖州鐵路。項目總投資３６７﹒９５億元人民幣，由鐵路總公司
、上海市財政、江蘇省、蘇州市吳江區財政、浙江省、湖州市財政安排。
線路起自上海市虹橋站，途經江蘇省蘇州市，終至浙江省湖州市湖州站，全長１６３﹒５４
公里，設站６座。鐵路等級為高速鐵路，速度目標值為每小時３５０公里。遠景年輸送能力為單
向每年５０００萬人。
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