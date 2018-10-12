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12/10/2018 08:46

【聚焦人幣】人幣夜盤反彈，離岸曾重上６﹒８７關

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美貿易陰霾持續多時，但有外媒引述消息指美國總統特朗普
計劃下月在Ｇ２０會議期間及國家主席習近平會晤；另外美國財政部官員並不認為中國操縱人民
幣匯率，亦找不到任何理據這樣做，會繼續中國放於觀察名單。
　　美國匯率稍為轉弱，隔晚人民幣借勢回漲，在岸人民幣（ＣＮＹ）接連收復６﹒８８和
６﹒９０兩道關口，而離岸（ＣＮＨ）更是收復６﹒９０到６﹒８７四道關口，高位升至
６﹒８７上方。雖然離岸人民幣在紐約尾盤又跌破６﹒８７，但仍終結了截至星期三以來的八連
跌。（ａｃ）

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