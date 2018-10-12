《經濟通通訊社１２日專訊》在岸人民幣（ＣＮＹ）於午後快速轉跌，跌幅一度超過３００
點，再次失守６﹒９２元，低見６﹒９２１５，跌勢領先離岸。外媒引述交易員消息指，多家中
資大行在市場中大量買入美元，令人民幣急速轉跌。在岸人民幣幣目前６﹒９１０６徘徊。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）午後亦跌過３２０點，目前回穩，企在６﹒９０４０附近。
12/10/2018 15:46
【聚焦人幣】在岸人幣午後突跳水，傳多家中資大行大量購美元
《經濟通通訊社１２日專訊》在岸人民幣（ＣＮＹ）於午後快速轉跌，跌幅一度超過３００
點，再次失守６﹒９２元，低見６﹒９２１５，跌勢領先離岸。外媒引述交易員消息指，多家中
資大行在市場中大量買入美元，令人民幣急速轉跌。在岸人民幣幣目前６﹒９１０６徘徊。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）午後亦跌過３２０點，目前回穩，企在６﹒９０４０附近。
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