【聚焦人幣】在岸人幣午後突跳水，傳多家中資大行大量購美元

《經濟通通訊社１２日專訊》在岸人民幣（ＣＮＹ）於午後快速轉跌，跌幅一度超過３００

點，再次失守６﹒９２元，低見６﹒９２１５，跌勢領先離岸。外媒引述交易員消息指，多家中

資大行在市場中大量買入美元，令人民幣急速轉跌。在岸人民幣幣目前６﹒９１０６徘徊。

而離岸人民幣（ＣＮＨ）午後亦跌過３２０點，目前回穩，企在６﹒９０４０附近。

