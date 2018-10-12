【Ａ股維穩】９月出口勝預期，滬指極速收窄跌幅半日跌０﹒１２％

《經濟通通訊社１２日專訊》環球市場恐慌情緒持續，道指繼周三（１０日）急瀉３％後，

周四（１１日）收盤再插２﹒１３％，滬深股市今早開市亦見微跌，其後一度倒升，除大型銀行

、保險及釀酒股外其他個股普跌，或反映國家隊進場救市。不過盤中突然跌勢急擴，滬綜指曾低

見２５３６﹒６７點，挫１﹒８％，續創近４年新低，深成指曾挫３﹒１％。

盤中中國海關公布，以美元計價，９月出口同比增長１４﹒５％，增速為今年２月以來最高

，並遠高於市場預期的８﹒９％，進口同比增長１４﹒３％，遜於市場預期的１５％。出口數據

造好令市況轉佳，多個板塊跌勢迅速收縮，滬綜指跌幅極速收窄至０﹒１２％，半日收報

２５８０﹒２４點，深綜指跌０﹒８％，報１２８３﹒５６點。但細價股繼續出現資金逃亡，中

小創新指瀉２﹒１％，報１４８１﹒０１點。

Ａ股交投繼續熾熱，半日成交額１８７０元（人民幣．下同），但比上日半日成交減少２０

﹒７％。

下周一（１５日）起，人行下調人民幣存款準備金率一個百分點，降準所釋放的部分資金用

於償還下周一到期的約４５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），另再釋放增量資金約７５００億

元。



＊國家隊出手權重股獨秀＊



Ａ股經歷大跌市後，有內地媒體及專家建言政府入市維穩，而今日亦終於看見國家隊救火的

身影，在個股普遍「綠油油」的局面下，權重股成市場獨秀，助滬綜指大幅收復跌勢。平保（滬

：６０１３１８）逆市漲２﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）抽高２﹒９％，招商銀行（

滬：６０００３６）揚１﹒３％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒９６％，建設銀行（滬

：６０１９３９）彈１﹒８％。

隔晚人民幣借勢回漲，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）接連收復６﹒８８和６﹒９０兩

道關口後，今早高開２７１點子，但無助造紙股回春。凱恩股份（深：００２０１２）瀉

８﹒６％，廣東甘化（深：０００５７６）挫７﹒５％，美盈森（深：００２３０３）下跌

５﹒５％，齊峰新材（深：００２５２１）瀉４﹒９％，冠豪高新（滬：６００４３３）跌

４﹒８％。



＊油價挫石油燃氣股齊跌＊



美股崩跌加上美國原油庫存增幅高過預期，拖累隔晚（１１日）國際油價急挫３％，至逾兩

星期新低。石油股成跌市災區，中石油（滬：６０１８５７）跌１﹒１％，中曼石油

（滬：６０３６１９）瀉６﹒７％，惟中石化（滬：６０００２８）倒升１﹒４％。

燃氣股同樣受累油價急挫，華通熱力（深：００２８９３）瀉４﹒１％，勝利股份

（深：０００４０７）跌６﹒７％，大連熱電（滬：６００７１９）下跌６﹒３％，新疆火炬

（滬：６０３０８０）挫５％。（ｅｙ）

