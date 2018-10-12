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12/10/2018 14:03

【Ａ股維穩】滬綜指午後升０﹒７２％，重上二千六

　　《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股市場經歷昨日大跌市後，今日明顯轉強，午後普遍向上，
白酒、保險、鋼鐵等板塊造好撐市，滬綜指現升０﹒７２％報２６０２﹒０８點，重上２６００
點，滬深３００指數升１﹒４７％，深成指升０﹒４９％。上海Ｂ股升０﹒２９％，深圳Ｂ股跌
０﹒１３％。（ｅｎ）

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