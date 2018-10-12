【Ａ股維穩】權重股護盤成功，滬綜指收升１％收復二千六關

《經濟通通訊社１２日專訊》滬深股市今日權重股護盤成功，滬綜指開市微跌後一度倒升，

除大型銀行、保險及釀酒股外其他個股普跌，或反映國家隊進場救市。不過盤中突然跌勢急擴，

滬綜指曾低見２５３６﹒６７點，挫１﹒８％，續創近４年新低。

午收前中國海關公布，以美元計價９月出口同比增長１４﹒５％，增速為今年２月以來最高

，並遠高於市場預期的８﹒９％，進口同比增長１４﹒３％，遜於市場預期的１５％。

出口數據造好令市況轉佳，多個板塊跌勢迅速收縮，滬綜指午後倒升，釀酒、保險板塊領升

兩市。滬綜指全日倒升０﹒９１％，報２６０６﹒９１點，收復二千六關，惟累計本周滬綜指仍

然挫７﹒６％，為八個月以來最大單周跌幅。

細價股出現資金逃亡潮，即使深成指今日倒升０﹒４５％至７５５８﹒２８點，但累計本周

深成指仍崩跌１０﹒０３％。

兩市交投熾熱，全日成交３０８９億元（人民幣．下同），但仍較上日減少１３﹒９％。

展望下周一（１５日），人行下調人民幣存款準備金率一個百分點，降準所釋放的部分資金

用於償還下周一到期的約４５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），另再釋放增量資金約７５００

億元。



＊權重股全線爆升＊



Ａ股昨日市值蒸發超過５％，損失慘重，有內地媒體及專家建言政府入市維穩，但有不同聲

音指目前Ａ股市場市值巨大，任何救市措施均難起作用。今日Ａ股開市後，終見國家隊救火的身

影，在個股普遍「綠油油」的局面下，權重股成市場獨秀，而在午後這些權重股更見誇張升幅，

成了反彈市的領頭羊。太保（滬：６０１６０１）急漲３﹒４％，平保（滬：６０１３１８）揚

３﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）大幅抽高３﹒７％，招商銀行（滬：６０００３６）

漲２﹒５％，農行（滬：６０１２８８）升２﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）更漲

３﹒６％。

Ａ股昨日的恐怖跌勢嚇退投資者，截至昨日，兩市融資餘額合計為８０５６億元，較前一交

易日減少１４１億元。消息打擊券商股，東吳證券（滬：６０１５５５）插５﹒６％，方正證券

（滬：６０１９０１）跌５﹒２％，財通證券（滬：６０１１０８）下跌４﹒９％，長江證券（

深：０００７８３）挫３﹒８％，西南證券（滬：６００３６９）下跌３﹒６％。



＊購車旺月遇冷潮車股個別走＊



９月一向是內地購車旺月，惟中汽協公布數據，指內地９月汽車銷量２３９萬輛，同比下降

１１﹒６％，今日有關２Ｌ以下汽車購置稅減半報道被指不實，對汽車行業帶來壞消息。汽車股

今日個別走，中通客車（深：０００９５７）跌７﹒５％，金龍汽車（滬：６００６８６）下跌

６﹒４％，海馬汽車（深：０００５７２）挫５﹒２％，但比亞迪（深：００２５９４）上升８

﹒４％，北汽藍谷（滬：６００７３３）揚４﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３１７０﹒７３ ＋１﹒４９



上證綜合指數 ２６０６﹒９１ ＋０﹒９１ １４２８﹒０３

深證綜合指數 １２９６﹒３６ ＋０﹒１９ １６６０﹒９４



上證Ｂ股指數 ２７２﹒５１ ＋０﹒５０ ２﹒２６

深證Ｂ股指數 ９０８﹒０６ ＋０﹒２６ ０﹒６４



上證１８０指數 ７１４５﹒１６ ＋１﹒５３

上證３８０指數 ３９８３﹒５４ －０﹒１１



深證成份指數 ７５５８﹒２８ ＋０﹒４５

中小創新指數 １４９８﹒１５ －０﹒９６

深圳創業板指數 １２６８﹒４１ ＋０﹒５２

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