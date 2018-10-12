【人行收水】人行再停公開市場操作，本周累計淨回籠１６００億元

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日

不開展公開市場操作，為連續第八個交易日不操作，今日無逆回購到期，即零投放零回籠。

本周累計淨回籠１６００億元人民幣。（ａｃ）

