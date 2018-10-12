《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展公開市場操作，為連續第八個交易日不操作，今日無逆回購到期，即零投放零回籠。
本周累計淨回籠１６００億元人民幣。（ａｃ）
12/10/2018 09:19
【人行收水】人行再停公開市場操作，本周累計淨回籠１６００億元
《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展公開市場操作，為連續第八個交易日不操作，今日無逆回購到期，即零投放零回籠。
本周累計淨回籠１６００億元人民幣。（ａｃ）
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