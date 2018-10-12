【Ａ股維穩】專家建言：人行應出手維穩，對證金公司注入流動性

《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股昨日（１１日）受美股大瀉影響下崩跌，再現千股跌停。

內地媒體及專家紛紛建言，應出台新政維護Ａ股市場穩定。

《證券日報》今日刊文稱，貨幣政策在全力支援實體經濟的同時，也應該幫助金融體系、資

本市場保持穩定，像２０１５年人行應擇機適度對證金公司等機構注入流動性。又建議拓展外貿

關係；增減稅降費力度；及資本市場改革提速提質。

有權威人士和專家學者則建議，設立萬億級股市干預基金，並進一步放寬保險資金和養老金

的股市投資比例，又建議改進股市分紅制度，提高現金分紅比例等。

報道亦引述投資界人士指，他們對於出台短期救市政策效用表示質疑，因中國股市規模已達

幾十萬億，傳統救市方式並不可靠，他們擔心大量資金因為救市而打了水漂，這在２０１５年曾

有深刻教訓。他們認為，最好的辦法還是從根本上改變Ａ股預期，讓市場對不同業績的上市公司

進行區別對待。

《證券時報》的頭版文章亦指出，要積極作為穩定股市。要理性看待經濟形勢、理性看待股

市估值，打破悲觀情緒的相互傳染和相互加強，還需要決策層積極施策，更有作為。因此，恢復

股市信心應成為共識，要適當推出一些積極的政策措施，向投資者釋放出政府重視股市的信號，

上市公司、金融機構等市場參與者也應主動為改善市場情緒恢復市場信心各出其力，共同促進積

極局面的形成。（ｅｙ）

