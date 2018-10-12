《經濟通通訊社１２日專訊》有報道指，美國總統特朗普和中國國家主席習近平，可能在
１１月舉行的Ｇ２０二十國集團領導人峰會期間會面，中國外交部回應記者提問時表示，中美雙
方就各層級對話與交往保持著溝通。（ｅｙ）
12/10/2018 17:37
【貿易開戰】傳中美領袖Ｇ２０會面，中方回應雙方仍就此保持溝通
《經濟通通訊社１２日專訊》有報道指，美國總統特朗普和中國國家主席習近平，可能在
１１月舉行的Ｇ２０二十國集團領導人峰會期間會面，中國外交部回應記者提問時表示，中美雙
方就各層級對話與交往保持著溝通。（ｅｙ）
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