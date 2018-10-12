【聚焦數據】內地９月出口美元計增１４﹒５％勝預期，進口遜預期

《經濟通通訊社１２日專訊》中國海關公布，以美元計價，９月出口同比增長１４﹒５％，

高於市場預期的８﹒９％，進口同比增長１４﹒３％，遜於市場預期的１５％。

內地９月貿易帳順差擴大至３１６﹒９億美元，高於市場預期的１９４億美元，８月順差為

２７８﹒９億美元。

以人民幣計，內地９月出口同比升１７％，進口同比升１７﹒４％。９月貿易帳順差擴大至

２１３２﹒３億元，８月順差為１７９７﹒５億元。（ｂｉ）

