《經濟通通訊社１２日專訊》中國海關公布，以美元計價，９月出口同比增長１４﹒５％，
高於市場預期的８﹒９％，進口同比增長１４﹒３％，遜於市場預期的１５％。
內地９月貿易帳順差擴大至３１６﹒９億美元，高於市場預期的１９４億美元，８月順差為
２７８﹒９億美元。
以人民幣計，內地９月出口同比升１７％，進口同比升１７﹒４％。９月貿易帳順差擴大至
２１３２﹒３億元，８月順差為１７９７﹒５億元。（ｂｉ）
12/10/2018 10:58
【聚焦數據】內地９月出口美元計增１４﹒５％勝預期，進口遜預期
《經濟通通訊社１２日專訊》中國海關公布，以美元計價，９月出口同比增長１４﹒５％，
高於市場預期的８﹒９％，進口同比增長１４﹒３％，遜於市場預期的１５％。
內地９月貿易帳順差擴大至３１６﹒９億美元，高於市場預期的１９４億美元，８月順差為
２７８﹒９億美元。
以人民幣計，內地９月出口同比升１７％，進口同比升１７﹒４％。９月貿易帳順差擴大至
２１３２﹒３億元，８月順差為１７９７﹒５億元。（ｂｉ）
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