【打擊貪腐】郭文貴控制的北京政泉強逼交易案宣判，被罰六百億

《經濟通通訊社１２日專訊》遼寧省大連市中級人民法院今日開庭，對今年８月２０日公開

開庭審理的被告單位北京政泉控股有限公司、被告人郭漢橋、趙大建強逼交易，被告人趙大建、

單蔚良、楊英、呂濤挪用資金案進行一審公開宣判。法院判決認定被告單位及五名被告人罪名成

立，並分別依法判處相應刑罰，其中對北京政泉控股以強逼交易罪判處罰金６００億元（人民幣

．下同）。宣判後，五名被告人均當庭表示服從法院判決，不上訴。

法院查明，２００８年至２０１４年，被告單位北京政泉控股有限公司（原名北京政泉置業

，２０１２年７月１６日更名為北京政泉控股有限公司，以下簡稱政泉公司）的實際控制人郭文

貴（在逃）為進入金融證券領域，決定以政泉公司的名義收購中國民族證券有限責任公司的股權

並實現控股。為排除收購過程中可能遇到的障礙，郭文貴找到時任國家安全部副部長馬建幫助解

決，馬建表示同意。同時，郭文貴指使時任政泉公司投資顧問的被告人郭漢橋、時任民族證券董

事長的被告人趙大建具體負責收購事宜。在收購民族證券股權及增資擴股過程中，郭文貴經與馬

建共謀，由馬建以國家安全部發函或派員的方式進行干預，郭文貴還指使被告人郭漢橋、趙大建

直接向有關單位和個人直接施加壓力，威脅、排擠競爭對手，最終使政泉公司實現控股民族證券

的目的。

判決書指，對被告人郭漢橋以強逼交易罪判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，並處罰金

３０萬元；對被告人趙大建判處有期徒刑二年，並處罰金２５萬元，以挪用資金罪判處有期徒刑

二年六個月，決定執行有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金２５萬元。對被告人單蔚良以挪用資

金罪判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年。

對被告人楊英以挪用資金罪判處有期徒刑二年，撤銷遼寧省大連市西崗區人民法院（２０１

７）遼０２０３刑初１４８號刑事判決中以騙取貸款罪判處有期徒刑二年，緩刑三年，並處罰金

１０萬元的緩刑部分，決定執行有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金１０萬元（已繳納）；對被

告人呂濤以挪用資金罪判處有期徒刑一年，緩刑二年。

另外，對凍結在案的被告單位北京政泉控股持有的近１８億股方正證券股票的價值，扣除其

投資支出的６０﹒９億元後的違法所得予以追繳，上繳國庫；對被挪用未歸還的資金１６﹒３８

億元繼續追繳，返還被害單位中國民族證券有限責任公司。（ｂｉ）

