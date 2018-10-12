【數據解讀】中海晟融料出口增速回到１０％以內，四季度順差減少

《經濟通通訊社１２日專訊》中海晟融首席經濟學家張一表示，儘管部分新興市場經濟受美

元衝擊較大，但主要出口市場保持相對穩健的增長態勢，尤其是美國經濟增長強勁。外需旺盛疊

加人民幣匯率貶值影響，是出口尤其是對美出口增速超預期的主要因素。７月份以來對美出口的

快速增長隱含了部分提前出口的因素。考慮到產能制約，提前出口對外貿整體增量影響相對有限

。

進口方面，大宗商品增長乏力，說明消費需求可能是推動進口增長的重要因素。在經濟轉型

過程中，進口結構正在發生悄然改變，對進口增長的分析邏輯也要有所調整。



＊出口增速或回到１０％以內，四季度順差同比減少＊



張一表示，海關認為四季度的高基數將成為制約外貿增長的因素，但這一邏輯並不必然成立

，因為本身四季度就是外貿高峰期，也是帶來順差的主要時期。需求還是決定進出口的主要因素

。外需方面，考慮到包括美國在內的發達經濟體增速有可能出現回調，並疊加美國對２０００億

美元出口產品增稅的影響，出口增速大概率回到１０％以內。

隨著基建的陸續開工，內需有可能企穩，這將推動進口尤其是相關大宗商品進口的增加。此

消彼長，預計四季度順差有可能同比減少。至於貿易摩擦的影響，考慮到目前存在諸多變數，對

貿易的影響目前來看尚未真正有實質性影響，更多的是對信心的打擊和長期產業鏈的衝擊。

（ｂｉ）

