【滬倫通】中證監發布滬倫通監管規定，明確ＣＤＲ發行審核制度

《經濟通通訊社１２日專訊》中證監正式發布《上海與倫敦證券市場互聯互通存託憑證業務

監管規定（試行）》，以進一步擴大資本市場雙向開放，自公布之日起施行。

根據市場相關各方提出的意見建議，證監會對《滬倫通監管規定》徵求意見稿作了相應的修

改完善，涉及境內上市公司在境外發行存託憑證（ＧＤＲ）後的限制兌回期、境外基礎證券發行

人在境內發行存託憑證（ＣＤＲ）後實施配股等。

《滬倫通監管規定》共三十條，主要內容：一是明確滬倫通ＣＤＲ發行審核制度。對相關核

準程序、申報文件清單、保薦盡調、會計審計安排和ＣＤＲ核準數量上限等作出規定。二是明確

ＣＤＲ跨境轉換制度安排。對境內證券公司參與跨境轉換的條件及相關資產和投資行為等作出規

定。三是明確ＣＤＲ持續監管要求。對季度報告、重大資產重組等事項作出差異化安排。四是明

確境內上市公司境外發行ＧＤＲ的監管安排。對ＧＤＲ發行條件、發行價格、限制兌回期以及參

與ＧＤＲ跨境轉換的境外券商和存託人作出規定。五是強化監管執法，明確相關市場參與主體的

法律責任。

中證監表示，下一步將會同有關方面繼續做好滬倫通相關準備工作，堅定不移推進中國資本

市場對外開放。上交所和中國結算也將進一步完善相關配套業務規則。（ｂｉ）

