【ＦＯＣＵＳ】「央媽ｐｕｔ」人幣急彈，美股劇震催生習特會？

【ＦＯＣＵＳ】美股「黑色星期三（１０日）」後，侵侵接連狂嬲美聯儲「瘋了（ｇｏｎｅ

ｃｒａｚｙ）」、「正在瘋狂（ｇｏｉｎｇ ｌｏｃｏ）」，惟難阻市場周四（１１日）續瀉，

道指、納指分別收跌２﹒１％及１﹒３％，標普５００跌穿２００日移動平均線。「Ｔｒｕｍｐ

ｐｕｔ」未見發威，「ＰＢＣ ｐｕｔ」卻刺激較早失守６﹒９４關的離岸人幣急升最多７００

餘點，帶動恆指和滬深３００權重股早市反彈。

另一邊廂，儘管侵侵繼續在「忠粉」Ｆｏｘ Ｎｅｗｓ上大逞嘴勁，揚言對付中國「還有很

多招數（ｈａｖｅ ａ ｌｏｔ ｍｏｒｅ ｔｏ ｄｏ）」，但其智囊庫德洛已放風稱，「習

特會」或於１１月阿根廷Ｇ２０峰會期間舉行，外界關注貿易戰會否因美股劇震而現轉機。



＊爭議牛市轉勢，大摩看淡瑞銀樂觀＊



道指連續兩日累挫逾１３００點，華爾街試圖找出暴跌元兇之餘，亦就美股牛市是否轉勢看

法兩極。摩根士丹利將暴跌歸咎於近期利率為股市創造的臨界點，認為此預示周期結束風險的可

能。該行首席美股策略師Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ預期，長期熊市（ｍｕｌｔｉｙｅａｒ

ｂｅａｒ ｍａｒｋｅｔ）已來臨，股市漲幅將受限，標普５００指數未來幾年料徘徊２４００

－３０００點（周四收報２７２８點）。

高盛則稱，對股票市場特別是美股，拖累最大的是美國的經濟增長，其次是全球風險偏好，

重新定價是一個遲來的考驗。

不過，瑞銀首席經濟學家Ｐａｕｌ Ｄｏｎｏｖａｎ認為，調整只是噪音，「美國人仍有工

作，仍在加薪，經濟周期將繼續」；該行主席Ａｘｅｌ Ｗｅｂｅｒ甚至指，當前最不明智的決

定就是退出股市（ｔｈｅ ｗｏｒｓｔ ｔｈｉｎｇ ｙｏｕ ｃａｎ ｄｏ ｎｏｗ ｉｓ

ｇｅｔ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔｓ）。



＊侵侵先「眨眼」，傳組團隊晤大大＊



不過，美股的突然調整，以及穆迪最新警告「２０００億美元」關稅將對美國建築、運輸、

電信和機械製造等諸多行業帶來信用負面影響，顯然已令豪賭貿易戰的侵侵「眨了一下眼睛」。

儘管他繼續砲轟中國「好日子過得太久」，「如果我想，我會有更多招數對付他們」，但又稱「

我不想這麼做，但他們必須回到談判桌上來。」

而素來鷹派的白宮首席經濟顧問庫德洛，亦是一邊稱中國必須表明將會改變結構、遵守法律

，一邊指特朗普可能會在Ｇ２０峰會與習慣近平會面。消息更指，侵侵已組建了一個團隊來籌劃

他和習近平的會晤，參與者包括前總統尼克遜的孫子。３９歲的Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ

Ｎｉｘｏｎ Ｃｏｘ曾擔任侵侵的競選顧問，曾經指「最重要的關係將是中美之間的關係。」

無獨有偶，就在人行行長易綱與美國財長努欽周四（１１日）在印尼ＩＭＦ年會會面後，當

日低見６﹒９４２３的離岸人幣夜盤連續收復四道關口，高見６﹒８６９７；市場亦傳出美國財

政部不認為中國操縱匯率的消息，下周一（１５日）的匯率報告將僅保留中國於觀察名單，或顯

示央媽與美方暫時「傾定數」。

新華社最新「中國開放的大門只會愈來愈大」的文章，是否亦是對侵侵喊話，雙方能否成功

藉「習特會」找到台階下，希望猶存而又變數多多，散戶仍宜看定些才入市。

（經濟通通訊社 俞瑾）

