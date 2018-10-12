【定存攻略】拆息上揚或再推高定存息，專家建議現可敘造短期定存

《經濟通通訊社記者陳佩珊１２日報道》自６月份以來，陸續有本港銀行上調港元定存息率

，連帶龍頭大行匯豐亦於上月兩度調高定存息，現時市面上的港元定存息普遍達２厘或以上，當

中，３個月定存息介乎１﹒５至２﹒１５厘，個別銀行高達３﹒８厘；６個月定存息介乎１﹒８

至２﹒３厘；一年定存息普遍逾兩厘，介乎２至２﹒６厘不等。

近日美股、港股都出現「１０月股災」，恆指跌至兩萬五千點低位，股市波動的環境下，定

存不失為較穩健的投資選擇。市民需留意未來拆息走勢會否令定存息進一步調高，從而選擇定存

年期。

定存息向上主要由於港元拆息高企，上調定存較進取的為中小型銀行，這類銀行依靠兩個融

資渠道，分別是銀行同業市場以及零售客戶存款。自６月份開始，隨著大型新股招股活動及半年

結的因素，令港元拆息升幅較顯著，增加中小銀行資金成本。同時，大型銀行面對存款流失，亦

需要調高定存息以應對，導致上調定存息的舉動蔓延本港整個銀行業。



＊年底拆息或再創高位＊



華僑永亨銀行經濟師李若凡接受《經濟通通訊社》訪問時表示，近期港元拆息已有回落跡象

，自９月份本港銀行於１２年來首次調高最優惠利率（Ｐ）及儲蓄利率，銀行再加定存息的逼切

性已減少，料未來一至兩個月港元定存息再升空間不大。

隨著港元拆息回落，與美息之間的差距再度拉闊，套息活動或令港匯重回弱勢。李若凡認為

，長遠而言，隨著資金緩慢流走，一至兩個月後，港匯或再觸及７﹒８５弱方兌換保證，促使金

管局接盤，屆時將再推高拆息。



＊建議敘造３個月定存，定期更新＊



同時，年底將面臨年結因素，新股招股活動亦會再度活躍，港元拆息或會刷新９月份高位，

銀行將面對吸收存款的壓力。她預計年底３個月拆息或高見２﹒３５％，一個月拆息不排除上試

２﹒３％，而短期定存息或升至２﹒２至２﹒３％。

由於預計年底港元拆息再上，帶動定存息調高，她建議市民現時可選擇較短年期的定存，例

如是３至６個月期，每三個月更新一次定存組合，一年期則不建議，因會鎖緊資金，而敘造金額

則視乎個人能力及風險而定。

她提到，即使敘造大額定存亦無須太擔心銀行流動性風險，自「金融海嘯」發生的１０年來

，金管局已加強監管，為銀行進行壓力測試，即使金融風險再出現，相信亦不會為銀行體系帶來

大影響。



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