  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2018 16:28

【本港樓市】莊士中國屯門「弦海」已取預售書，涉３７１個單位

　　《經濟通通訊社１２日專訊》莊士中國（００２９８）表示，位於屯門業旺路的全新住宅項
目「弦海　ＴＨＥ　ＥＳＰＬＡＮＡＤＥ」已獲批預售樓花同意書，今日將上載售樓說明書。
　　項目由地下停車場、商場、會所及住宅大樓組合而成，住宅佔２０層，每層１０至１９個單
位，將提供合共３７１個優質住宅單位。
　　標準樓層單位間隔由開放式至兩房不等，２１６個開放式單位的實用面積介乎１６２至２３
２平方呎，佔整體單位總數近六成。另設有２９個不同間隔的連平台╱頂層特色單位。（ｃｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
FOCUS12/10/2018
【FOCUS】「央媽Put」人幣急彈 美股劇震催生習特會？
生財有道12/10/2018
【定存攻略】拆息上揚或再推高定存息 專家建議現可敘造短期定存
生財有道12/10/2018
無懼美股再瀉逾500點 人幣反彈港股高開135點
國際動態12/10/2018
星航復辦最長直航 獅城飛紐約18小時
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN