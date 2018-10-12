【本港樓市】莊士中國屯門「弦海」已取預售書，涉３７１個單位

《經濟通通訊社１２日專訊》莊士中國（００２９８）表示，位於屯門業旺路的全新住宅項

目「弦海 ＴＨＥ ＥＳＰＬＡＮＡＤＥ」已獲批預售樓花同意書，今日將上載售樓說明書。

項目由地下停車場、商場、會所及住宅大樓組合而成，住宅佔２０層，每層１０至１９個單

位，將提供合共３７１個優質住宅單位。

標準樓層單位間隔由開放式至兩房不等，２１６個開放式單位的實用面積介乎１６２至２３

２平方呎，佔整體單位總數近六成。另設有２９個不同間隔的連平台╱頂層特色單位。（ｃｙ）

