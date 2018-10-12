【北水炒Ｄ乜】環球股災，北水連續四日流入港股，匯控淨買盤６億

《經濟通通訊社１２日專訊》美國國債二年期債息再創１０年新高，引發道指周三

（１０日）急瀉３﹒１５％，歐亞股市全面大瀉，恆指周四急挫９２６﹒７點或３﹒５４％，報

２５２６６﹒３７點。

北水連續第四日流入港股，周四淨流入１２﹒１５億，其中買盤最多的個股為匯控

（００００５）、騰訊（００７００）、吉利（００１７５）；相反沽盤最多的個股為招行

（０３９６８）、建行（００９３９）。

全日主板成交１３９７﹒４５億元，較上個交易日急增６２％；港股通成交額１４８﹒３１

億，佔大市成交１０﹒６１％。



＊騰訊急瀉７％失２７０關，北水撈貨２億＊



「股王」騰訊連續十日受壓，全日急挫６﹒７７％，收報２６７元，盤中最低見２６５元創

１５個月新低，十連跌累挫接近兩成，北水周四趁低買入２﹒２億，四日合計淨買盤錄２﹒９５

億。

人民幣匯率顯著貶值，中間價已連跌八個交易日並跌至１７個月低，離岸價周四日內低見

６﹒９４３１，內房股融創（０１９１８）單日急瀉６﹒８５％，北水流入１﹒７３億。

另外，北水分別流入吉利１﹒９６億，流入工行（０１３９８）１﹒２１億。



＊北水連續四日流入匯控，淨買盤近廿億＊



大象匯控繼續成為北水頭號買盤，周四淨流入６﹒４４億，過去四日淨買盤達１９﹒１６億

。沽盤方面，北水周四沽售最多的個股為招行，單日沽盤１﹒９９億；北水沽建行９８５７萬，

沽平保（０２３１８）８８９９萬。（ｅｎ）

