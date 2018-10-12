《日入而息》港股全周挫７７１點創１７個月低，山頂地王接５標書

《今天重點》﹡內地９月出口美元計增１４﹒５％勝預期，進口遜預期

﹡內地首三季出口以人幣計增６﹒５％，進口增１４％

﹡環球大瀉，港股全周挫７７１點三連跌，創１７個月低

﹡地政總署表示山頂文輝道地皮共接獲５份標書



《即日市況》﹡騰訊漲８％，港股全日飆５３５點收２５８０１，成交１１１１億元



《深滬股市》﹡權重股護盤成功，滬綜指收升１％收復二千六關



《美元匯價》﹡美國基本面仍然良好，美元調整幅度難擴大；歐元最新報１﹒１５８３╱

８８，日圓最新報１１２﹒２６╱２７



《公司業績》﹡華誼兄弟料首三季盈利大跌４７％，惟主營業務增長佳

﹡寒銳鈷業料第三季盈利最多跌１７％，首三季增逾倍



《公司資訊》﹡亮晴控股（０８６０３）超購１２﹒３９倍，下限定價

﹡廣駿集團（０８５１６）下限定價，超購１３倍

﹡周大福（０１９２９）斥１﹒６８億元買旺角孖舖

﹡新地（０００１６）港高鐵開通未影響兩沙田商場人流，黃金周人流錄雙位

增長

﹡滉達富（０１３４８）向三方折讓近四成配股，涉資１﹒４６億元

﹡莊士中國（００２９８）屯門「弦海」已取預售書，涉３７１個單位

﹡劍虹（０１５５７）主席陳融聖配售６８２５萬股，恢復公眾持股量

﹡久融控股（０２３５８）斥１﹒６４億元收購黑龍江產業園公司

﹡中國生物製藥（０１１７７）附屬公司研發抗腫瘤藥獲批

﹡侯淞辭任朗生醫藥（００５０３）財務總監

﹡九興控股（０１８３６）第三季綜合收入按年升４％，銷量按年升６％

﹡愛高集團（００３２８）以８８８８萬元出售葵涌工廈物業

﹡金斯瑞（０１５４８）已就閰火研究報告向證監會提呈文件要求徹查

﹡中信建投證券（０６０６６）獲准以試點開展跨境金融業務

﹡偉業控股（０１５７０）共斥２４００萬元人民幣注資合作開發項目

﹡騰邦控股（０６８８０）斥１７００萬增持騰邦價值鏈至７８﹒７５％

﹡廖國鋒因健康問題辭任麥達斯控股（０１０２１）首席財務總監



《國企紅籌》﹡首都機場（００６９４）９月飛機起降架次減少４﹒７％

﹡中航科工（０２３５７）收購中航直升機１００％股權

﹡上海石化（００３３８）首９月柴油銷售收入按年升３１％

﹡天津港（０３３８２）以５９４萬元人民幣訂岸電採購合同

﹡中國太保（０２６０１）子公司終止參與發起設立財產保險公司



《神州民企》﹡協同通訊（０１６１３）就收購頻寬容量訂和解協議，另售樞紐系統涉

５００萬美元

﹡飲食概念（０８０５６）控股權易手，獲溢價逾一成提全購，今早復牌

﹡龍湖集團（００９６０）獲主席增持１６８﹒８萬股

﹡中國油氣（００７０２）折讓一成配股淨籌９３１７萬元



《中國要聞》﹡商務部專家表示穩外貿初見成效，美加稅影響四季度顯現

﹡９月中國從美國進口僅增１﹒６％，出口增１６﹒６％

﹡中國海關表示中美貿易摩擦對中國外貿造成一定衝擊；首三季對美國進出口

總值增長６﹒５％；料第四季進出口平穩增長，質量和效益提高；首三季中

國對朝鮮出口降４１％進口大降９０％

﹡美商業團體登廣告稱對華關稅每月造成１４億美元損失

﹡前海管理局表示最快年底前出台降低創新創業成本扶持政策

﹡日本首相安倍晉三１０月２５日至２７日訪華

﹡西安萬科樓盤發生塌方，未知有否影響結構

﹡海口發改委表示商品房銷售申報價格虛高將退回重新備案

﹡阿里巴巴將餓了麼和口碑兩大業務合併，王磊兼任總裁

﹡易鋼與英國財政大臣哈蒙德會晤，討論中國金融改革

﹡華信葉簡明、國開行前董事長胡懷邦涉王三運貪腐案

﹡中汽協表示內地９月汽車銷量同比跌近１２％

﹡內媒表示海航集團擬出售境外５幢寫字樓及４家酒店

﹡財政部３０億美元主權債認購逾四倍，５年期票息３﹒２５％

﹡銀保監表示大韓再保險獲准在中國設立分公司；理財產品１萬門檻或再降，

面簽或不再強制

﹡蘋果ＣＥＯ庫克到訪今日頭條

﹡人行再停逆回購，本周回籠１６００億，降準下周生效

﹡滬警方表示６月以來逾八成非法集資案在逃人員落網

﹡郭文貴旗下北京政泉被判強逼交易罪成，被罰６００億

﹡四川路橋有份中標樂山高速公路工程，涉１１０億元人民幣

﹡綠地未來三年年均銷售目標增２５％，超５０００億元

﹡發改委表示超２５００億民間資本推介項目達合作意向；加大對鄉村旅遊配

套支持，鼓勵民間投資參與

﹡內地首三季新能源車銷售按年急增八成，９月升５５％

﹡中證監表示募集配套資金不應超交易作價２５％；中證監對１１家會計師事

務所採取行政監管措施；中證監對４宗案件作行政處罰，涉萬業企業等；繼

續深化併購重組市場化改革

﹡遼寧鞍山再發現非洲豬瘟疫情，７２頭生豬死亡



《寶島快訊》﹡台股收升２﹒４％報１００４５點，收復萬點關



《其他消息》﹡李卓人報名參加立法會九龍西補選

﹡張建宗稱確認候選人資格事宜是由選舉主任決定

﹡林鄭月娥稱梁振英並不是第一個提港獨的人；林鄭指會否批發簽證關乎是否

遵守基本法及本地法律

﹡政府擬於本立法年度的上半年提交國歌法草案

﹡朱經緯申請上訴至終審法院

﹡地政總署表示山頂文輝道地皮共接獲５份標書

﹡金管局委任人行前金融研究所副所長卜永祥為高級顧問；９月收到１４３宗

銀行投訴個案；９月外匯基金境外資產增加４７億元

﹡匯豐上調美元及人民幣定存利率優惠，一年人幣定存息３﹒４５％

﹡國慶假後北向資金首日錄淨流入，深股通全日用６﹒４億；滬股通全日用

６﹒２億

﹡ＷｅＷｏｒｋ首個九龍區創新空間觀塘開幕，將擴展至武漢廣州

﹡中原城市領先指數ＣＣＬ再下跌，四大整體指數再跌

﹡施政報告影響中性，十大屋苑周末睇樓量跌５﹒３％



《施政報告》﹡民建聯促政府隧道豁免收費措施覆蓋小巴及？巴

﹡三隧分流社會效益每年８億元，收費調整經科學計算

﹡林鄭月娥稱明日大嶼無受政治因素影響

﹡張建宗稱傾向立檔案法，望今屆政府可完成；張建宗否認青年政策多為尖子

受惠

﹡劉江華稱當局正整理收回私人遊樂場的諮詢意見

﹡羅致光稱有信心２０２２年前完成取消強積金對沖立法

﹡羅智光稱看不到加強公務員的基本法知識是洗腦

﹡發展局料每呎填海最少千三元，有能力對填海預算付出；聆聽意見及考慮供

應諮詢後公布土地共享細節

（ｚｚ）

