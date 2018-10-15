  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2018 08:02

《日出而作》日本明年十月調高消費稅，美股匯回升

　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３３９．９９　升　　２８７．１６點╱１．１５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７６７．１３　升　　　３８．７６點╱１．４２％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４９６．８９　升　　１６７．８３點╱２．２９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６９９５．９１　跌　　　１１．０２點╱０．１６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１５２３．８１　跌　　　１５．５４點╱０．１３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５０９５．９８　跌　　　１０．３９點╱０．２０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．２３，歐元兌美元１．１５５４

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
FOCUS12/10/2018
【FOCUS】「央媽Put」人幣急彈 美股劇震催生習特會？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN