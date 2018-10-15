《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３３９．９９ 升 ２８７．１６點╱１．１５％
標普５００ ２７６７．１３ 升 ３８．７６點╱１．４２％
納斯達克 ７４９６．８９ 升 １６７．８３點╱２．２９％
倫敦富時１００ ６９９５．９１ 跌 １１．０２點╱０．１６％
法蘭克福ＤＡＸ １１５２３．８１ 跌 １５．５４點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０９５．９８ 跌 １０．３９點╱０．２０％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．２３，歐元兌美元１．１５５４
15/10/2018 08:02
《日出而作》日本明年十月調高消費稅，美股匯回升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３３９．９９ 升 ２８７．１６點╱１．１５％
標普５００ ２７６７．１３ 升 ３８．７６點╱１．４２％
納斯達克 ７４９６．８９ 升 １６７．８３點╱２．２９％
倫敦富時１００ ６９９５．９１ 跌 １１．０２點╱０．１６％
法蘭克福ＤＡＸ １１５２３．８１ 跌 １５．５４點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０９５．９８ 跌 １０．３９點╱０．２０％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．２３，歐元兌美元１．１５５４
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【FOCUS】「央媽Put」人幣急彈 美股劇震催生習特會？
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