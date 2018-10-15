【新股上市】成志控股暗盤開報０﹒６５元，高招股價４％

《經濟通通訊社１５日專訊》香港建築承建商成志控股（０１７４１）明日（１６日）於主

板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市報０﹒６５元，較招股價０﹒６２５元高出４％。以每

手４０００股計，不計手續費，每手賺１００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒５５元，低招股價１２％。（ｓｃ）

