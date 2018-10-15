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15/10/2018 09:25

【ＩＰＯ反應】東方支付（０８６１３）超購近２１倍，下限定價

　　《經濟通通訊社１５日專訊》東方支付集團（０８６１３）公開發售超購近２１倍，一手
１００００股中籤率２０％，認購六手才穩獲一手。每股定價０﹒２２元，為招股範圍０﹒２２
元至０﹒３元的下限，明日（１６日）創業板掛牌。
　　東方支付公開發售合共接獲１２１３８份有效申請，合共認購５﹒４１７５億股公開發售股
份，相當於初步可供認購的２５００萬股公開發售股份總數２１﹒６７倍，即超額認購
２０﹒６７倍。公司啟動重新分配機制，公開發售部分的最終公開發售股份數目為７５００萬股
股份，相當於可供認購發售股份總數的３０％。
　　在約１﹒２萬股有效申請中，一共有１００７０份認購一手１００００股，中籤率２０％，
另有４張頂頭錘飛，中籤率１０％。至於配售部分亦已獲輕微超額認購。
　　發售價每股０﹒２２元，集資淨額５１１０萬元。其中，約２９﹒６％用於擴增支付處理服
務以覆蓋其他支付網絡組織；約２５％用於持績增加可用智能銷售點終端機數目及增強其功能；
約１５﹒９％用於開發收單主機系統；約１２﹒９％用於擴張至柬埔寨；約１０﹒０％用於營運
資金；約４﹒３％用於招聘新人才；餘下約２﹒３％用於增加及擴展營銷活動。豐盛融資為獨家
保薦人。（ｋｌ）

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